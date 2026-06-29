Komercijalni avion iz Irana cleteo u Dubaji, prvi od početka rata

UAE su nakon iranskih napada zauzeli oštriji stav prema Iranu

Na aerodrom u Dubaiju u UAE danas je prvi put od izbijanja rata pre četiri meseca sleteo jedan komercijalni avion iz Irana. Avion kompanije Sepehran Airlines sleteo je na Međunarodni aerodrom u Dubaiju u 13.39 časova po lokalnom vremenu, objavljeno je na sajtu aerodroma, prenosi CNN i navodi da je za kasnije danas najavljen još jedan let iz Dubaija za Teheran. UAE su zalivska zemlja koja je pretrpele najteže iranske udare tokom američko-izraelskog rata protiv