Nakon međusobnih napada SAD i Irana, nastavak pregovora u Dohi

Razgovori planirani za utorak su prvobitno trebalo da se održe u Švajcarskoj pomereni su na drugu lokaciju

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak u utorak u Dohi, kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz, prenosi Aksios pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. „Odlučili smo da zaustavimo svu kinetičku aktivnost”, rekao je neimenovani zvaničnik, koristeći vojni termin za udare i druge napade. Drugi izvor naveo je za