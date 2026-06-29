Dokle je stigla istraga o nadstrešnici: Začarani krug, institucije ne sarađuju sa tužilaštvom, ističu rokovi

U istrazi korupcije na projektu modernizacije železnice od Novog Sada do Subotice javnost sve manje dobija informacije kako postupak napreduje, a sve više obaveštenja da policija ne sarađuje. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Uprkos tome što je što je 16 ljudi stradalo i što je u pitanju jedna od najvažnijih istraga, MUP-ova Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i Poreska policija Tužilaštvu uporno ne dostavlja izveštaj o tome šta su preduzeli. Tužilaštvo je, kako navodi u odgovoru Insajderu, o tome obavestilo direktora policije. Naredni korak mogao bi da bude disciplinski postupak. Isteako još jedan rok Tužilaštvo za organizovani kriminal je još u aprilu uputilo MUP-u