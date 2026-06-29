Dva vojvođanska grada bila najvrelija u Srbiji u 10h

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Dva vojvođanska grada bila najvrelija u Srbiji u 10h

U Srbiji je u 10 sati najtoplije bilo u Somboru i Kikindi, gde su izmerena 34 stepena, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde su izmerena 22 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Temperatura od 33 stepena izmerena je u Beogradu, Zrenjaninu, i Banatskom Karlovcu, dok je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Negotinu 32 stepena. Na Paliću, u Valjevu i Smederevskoj Palanci temperatura je 31 stepen, a 30 stepeni je u Loznici, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Kruševcu i Ćupriji. Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine sedmice, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni. Pod crvenim
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