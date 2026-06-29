Jelena Jerinić podnela ostavku u Skupštini Srbije

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Jelena Jerinić podnela ostavku u Skupštini Srbije

Poslanica opozicione stranke Zeleno-levi front u Skupštini Srbije Jelena Jerinić podnela je ostavku na tu funkciju da bi se posvetila partijskom radu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ona je u objavi na Iksu napisala da je predala ostavku pisarnici parlamenta i da je ponosna što je bila poslanica ZLF. "Na početku prvog mandata, rekla sam da je u Skupštini kao u Mordoru, ali i dalje osećam ponos što sam u parlament ušla baš kao poslanica Ne davimo Beograd i Zeleno-levog fronta", rekla je Jerinić. Ona je bila poslanica u prošlom i aktuelnom sazivu Skupštine Srbije. Od 2022. godine, kada je prvi put izabrana na tu funkciju, predložila je ukupno 33
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