Produženo čekanje do Saveta REM-a: Četvoro članova odbilo poziv da povuče ostavke

Radio 021 pre 2 sata  |  Insajder (Dragana Radusilović)
Produženo čekanje do Saveta REM-a: Četvoro članova odbilo poziv da povuče ostavke

Savet REM-a neće početi sa radom ni nakon što je Odbor za kulturu i informisanje pozvao četiri člana da povuku svoje ostavke od decembra prošle godine. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako su članovi objavili u zajedničkom pismu, odbor nije nadležno telo da o povlačenju ostavki odlučuje i zahtevaju izmene Zakona o elektronskim medijima, kojima bi se ono jasno uvelo kao moguće, piše Insajder. "Naša je želja uvek i bila da delujemo u REM-u, dakle, nas četvoro kandidata smo uvek bili usaglašeni u tome da želimo da budemo u Savetu REM-a i smatramo da možemo mnogo da doprinesemo u funkcionisanju REM-a. Međutim, zakon ne prepoznaje povlačenje ostavki.
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