Startuje Vimbldon: Đoković počinje pohod na 25. grend slem titulu

Radio 021 pre 37 minuta  |  Tanjug
Startuje Vimbldon: Đoković počinje pohod na 25. grend slem titulu

Na terenima Ol Ingland kluba u Londonu danas počinje najstariji i najprestižniji turnir na svetu, Vimbldon, gde će Novak Đoković pokušati da osvoji 25. grend slem trofej. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Đoković će danas od 18 časova na Centralnom terenu igrati protiv Kineza Jibing Vua u prvom kolu Vimbldona. Pobednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa boljim iz meča Stefanos Cicipas (Grčka) - Ugo Gaston (Francuska). Najbolji srpski teniser će po 21. put u karijeri učestvovati na grend slem turniru u Londonu. Đoković je sedam puta osvojio Vimbldon i to 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021. i 2022. godine. Srpski teniser je prošle sezone u polufinalu poražen od
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