Vladimir Đukanović: Zaboli smo glogov kolac u srce blokadera

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Vladimir Đukanović: Zaboli smo glogov kolac u srce blokadera

Član Predsedništva SNS Vladiimir Đukanović naveo je da je skup koji je održala vladajuća stranka tokom vikenda u Beogradu bio "glogov kolac u srce blokaderskog pokreta". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Njihov kraj i suočavanje sa po njih surovom realnošću koja je istinski bolna. No, to ne znači da vladajuća struktura sme da se opusti i digne sve četiri uvis", rekao je Đukanović u autorskom tekstu za današnju Politiku. Kako je dodao, "naprotiv, tek sad mora da se žestoko radi na terenu i da one zamerke koje je dobronamerni svet imao kada je krenuo onako naivno za blokaderima, misleći da ih zaista predvode nekakvi u srcu i duši čisti studenti, iste usvoji i da
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