Veće plate i penzije, jeftiniji i novi lekovi: Vučić otkrio sve detalje paketa mera za građane Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje plata i penzija do kraja godine, kao i paket ekonomskih mera vredan oko 600 miliona evra koji će obuhvatiti oko 3 miliona građana - Videćete i sami, posebno onima koji su slabijeg imovnog i ekonomskog stanja, i penzionerima našim.

Verujem da će mnogo da znači. I rekao bih da nam stopa rasta ove godine, ukoliko bude prešla 3 odsto, omogućiće pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Mi, iako imamo u glavi otprilike te cifre, ne možemo sa njima da izađemo, zato što nikada nismo obmanuli ljude ni za 1 odsto i ne bismo želeli da se to ovoga puta dogodi - rekao je Vučić i dodao: - Ne mogu izaći sa tačnom brojkom, ali će biti značajno povećanje penzija i plata. Realan rast penzija je