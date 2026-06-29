Veće plate i penzije, jeftiniji i novi lekovi: Vučić otkrio sve detalje paketa mera za građane Srbije

RINA pre 1 sat
Veće plate i penzije, jeftiniji i novi lekovi: Vučić otkrio sve detalje paketa mera za građane Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje plata i penzija do kraja godine, kao i paket ekonomskih mera vredan oko 600 miliona evra koji će obuhvatiti oko 3 miliona građana - Videćete i sami, posebno onima koji su slabijeg imovnog i ekonomskog stanja, i penzionerima našim.

Verujem da će mnogo da znači. I rekao bih da nam stopa rasta ove godine, ukoliko bude prešla 3 odsto, omogućiće pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Mi, iako imamo u glavi otprilike te cifre, ne možemo sa njima da izađemo, zato što nikada nismo obmanuli ljude ni za 1 odsto i ne bismo želeli da se to ovoga puta dogodi - rekao je Vučić i dodao: - Ne mogu izaći sa tačnom brojkom, ali će biti značajno povećanje penzija i plata. Realan rast penzija je
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