A sad malo trave na kojoj imamo i mi čemu da se nadamo - počinje Vimbldon

Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj singl konkurenciji, danas u Londonu počinje Vimbldon. Na teren će prvog takmičarskog dana izaći svi srpski predstavnici - Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Teodora Kostović, debitantkinja na grend slem turniru. Direktan prenos svih mečeva pratite na programima RTS-a.

Dok je pažnja sportske javnosti u svim krajevima sveta gotovo nepodeljeno posvećena Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi, od danas će pokoji pogled sa severnoameričke trave makar nakratko preći na kraće podšišanu londonsku, gde počinje 139. izdanje Vimbldona, najprestižnijeg turnira i nezvaničnog prvenstva sveta u tenisu. Umesto Lionela Mesija, Kristijana Ronalda, Jamala ili Mbapea, legendarnim terenima "Ol Ingland klaba" rastrčaće se, od glave do pete obučeni u belo,