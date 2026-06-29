Evropa se ne rashlađuje – više od 1.300 preminulih, temperature prelaze 40 stepeni

Više od 1.300 ljudi umrlo je od 21. juna usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Zvanični podaci SZO objavljeni su nakon što su širom kontinenta oboreni temperaturni rekordi, uključujući Nemačku, Poljsku, Češku i Mađarsku, gde su zabeležene ekstremno visoke temperature za ovo doba godine.

Nemačka, Češka, Poljska i Mađarska zabeležile su temperature veće od 40 stepeni Celzijusa, dok se snažan toplotni talas, koji je zahvatio zapadnu Evropu, proširio i na istok, prenose svetski mediji. Više od 191 milion ljudi širom Evrope bilo je izloženo temperaturama od najmanje 35 stepeni Celzijusa, a u brojnim zemljama na snazi su upozorenja zbog ekstremne vrućine. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je više od 1.300 ljudi umrlo za nešto više od