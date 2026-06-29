Građevinski materijal sve skuplji, dobavljači menjaju cene iz nedelje u nedelju

U Srbiji je građevinski sektor trenutno najproduktivniji. Međutim, zbog nestašice sirovina, skupljeg transporta i sve veće tražnje na gradilištima, građevinski materijal je poskupeo i do 30 odsto. Uredbom, koja važi do jula, država je ograničila uvoz pojedinih strateških proizvoda poput cementa, čelika i armature, a graditelji procenjuju da bi tržište nepokretnosti moglo da se stabilizuje tek posle smirivanja geopolitičkih tenzija i završetka najvećih infrastrukturnih objekata u zemlji.

Cene građevinskog materijala u Srbiji rastu od početka godine, dobavljači tvrde da se cenovnici menjaju iz nedelje u nedelju i da su rokovi isporuke produženi. Na stovarištu u Zaječaru je velika potražnja za građevinskim materijalom. Vladan Jeličić sa stovarišta "Oktopod" u Zaječaru kaže da se oseća mala nestašica u delu opekarija, u delu crepa i u delu beton-blokova. "Tako da verovatno postoji neki razlog zašto je to tako. Naše neke pretpostavke su da se mnogo