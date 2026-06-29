Rat u Ukrajini – 1.627. dan. Ukrajinske oružane snage saopštile su da su raketama pogodile rafinerije u Volgogradu, u Rusiji. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je zapadna podrška Kijevu dovela do faktičkog raspada Ukrajine.

Kijev je saopštio da su pogođene rafinerije u Volgogradu, Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj oblasti, kao i železnički most na Krimu i skladište municije u Donjeckoj oblasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su udari bili usmereni na objekte koji, kako je naveo, snabdevaju rusku vojnu mašineriju. Ruske snage izvele su napade na više ukrajinskih regiona. U Zaporožju je, prema ukrajinskim vlastima, jedna osoba poginula, a 14 je povređeno nakon