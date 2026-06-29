Rojters: Uskoro sastanak tehničkih timova SAD i Irana u Dohi; Hezbolah: Zadržavamo pravo na samoodbranu

RTS pre 14 minuta
Rojters: Uskoro sastanak tehničkih timova SAD i Irana u Dohi; Hezbolah: Zadržavamo pravo na samoodbranu

Iranski i američki tehnički timovi, koji rade na sprovođenju Memoranduma o razumevanju, sastaće se u Dohi narednih dana, javlja Rojters. Libanska grupa Hezbolah saopštila je da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana, uprkos postignutom okvirnom izraelsko-libanskom sporazumu.

13:18 Tasnim: Saobraćaj u Ormuzu odvija se preko Irana Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuski moreuz, iako je smanjen obim saobraćaja, a deo kretanja odvija se rutama koje je odredio Iran, prenosi agencija Tasnim. Prema podacima pomorskog nadžora, ograničen broj brodova je prošao Ormuskim moreuzom tokom vikenda, uključujući dva broda za prevoz sirove nafte koji su ušli u Persijski zaliv bez tereta, navodi agencija tasnim uz ocenu da će za povratak na
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