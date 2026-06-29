Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

RTS pre 5 minuta
Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

Iranski i američki tehnički timovi, koji rade na sprovođenju Memoranduma o razumevanju, sastaće se sutra u Dohi, najavljuje predsednik SAD Donald Tramp. Libanska grupa Hezbolah saopštila je da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana, uprkos postignutom okvirnom izraelsko-libanskom sporazumu.

15:12 SAD: Kušner i Vitkof će prisustvovati sastanku sa iranskim zvaničnicima u Dohi Bela kuća potvrdila je da će se u utorak, 30. juna, u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kao i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori. "Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner će ove nedelje otputovati u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo sa
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tramp kaže da će na zahtev Iran sastanak sutra biti u Dohi, Teheran negira

Tramp kaže da će na zahtev Iran sastanak sutra biti u Dohi, Teheran negira

N1 Info pre 21 minuta
uživo Tramp za sutra najavio sastanak sa prestavnicima Teherana, iranska strana demantovala

uživo Tramp za sutra najavio sastanak sa prestavnicima Teherana, iranska strana demantovala

NIN pre 26 minuta
Oglasio se Tramp: Imaćemo sastanak sa Iranom sutra u Dohi

Oglasio se Tramp: Imaćemo sastanak sa Iranom sutra u Dohi

Telegraf pre 25 minuta
Tramp najavio razgovore SAD i Irana u Dohi, Teheran demantuje sastanak tehničkih timova

Tramp najavio razgovore SAD i Irana u Dohi, Teheran demantuje sastanak tehničkih timova

Insajder pre 1 sat
RTBF: Zašto SAD stalno saopštavaju kraj rata na Bliskom istoku

RTBF: Zašto SAD stalno saopštavaju kraj rata na Bliskom istoku

Beta pre 56 minuta
Tramp: Sutra sastanak sa Iranom u Dohi

Tramp: Sutra sastanak sa Iranom u Dohi

Sputnik pre 1 sat
RTBF: Zašto SAD stalno saopštavaju kraj rata na Bliskom istoku

RTBF: Zašto SAD stalno saopštavaju kraj rata na Bliskom istoku

Serbian News Media pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokHamasHezbolahPetrohemijaRojtersTeheranTimesKatarDohaBela kućaDonald TrampDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

"Neće biti sproveden": Predsednik parlamenta Libana kritikuje sporazum Libana i Izrela

"Neće biti sproveden": Predsednik parlamenta Libana kritikuje sporazum Libana i Izrela

Insajder pre 21 minuta
Petoro mrtvih u pucnjavi u Štadeu na severu Nemačke

Petoro mrtvih u pucnjavi u Štadeu na severu Nemačke

BBC News pre 16 minuta
Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

RTS pre 5 minuta
Moskva: Pregovarač iz EU treba da ispuni jedan uslov, pristup rešavanju sukoba ─ neprihvatljiv

Moskva: Pregovarač iz EU treba da ispuni jedan uslov, pristup rešavanju sukoba ─ neprihvatljiv

Sputnik pre 11 minuta
Tramp kaže da će na zahtev Iran sastanak sutra biti u Dohi, Teheran negira

Tramp kaže da će na zahtev Iran sastanak sutra biti u Dohi, Teheran negira

N1 Info pre 21 minuta