Tramp: Sastanak iranske i američke delegacije sutra u Dohi; Teheran negira da su planirani razgovori

Iranski i američki tehnički timovi, koji rade na sprovođenju Memoranduma o razumevanju, sastaće se sutra u Dohi, najavljuje predsednik SAD Donald Tramp. Libanska grupa Hezbolah saopštila je da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana, uprkos postignutom okvirnom izraelsko-libanskom sporazumu.

15:12 SAD: Kušner i Vitkof će prisustvovati sastanku sa iranskim zvaničnicima u Dohi Bela kuća potvrdila je da će se u utorak, 30. juna, u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kao i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori. "Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner će ove nedelje otputovati u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo sa