U Kikindi izmereno 40 stepeni, u Beogradu 39 - najsvežije na Kopaoniku

Još jedan vreo dan pred nama – živa u termometru dostigla je 40. podeljak. Na snazi je crveni meteo-alarm zbog visokih temperatura, a veoma je visoka i vrednost indeksa UV zračenja. Od sredine nedelje sledi osveženje.

U 16 sati temperatura od 40 stepeni u Kikindi, u Beogradu 39, na Kopaoniku 24 U Srbiji je u 16 časova temperatura je dostigla 40 stepeni koliko je izmereno u Kikindi, a u Beogradu, Zrenjaninu, Loznici, Ćupriji i Velikom Gradištu izmereno je 39 stepeni, a najsvežije je na Kopaoniku, gde su izmerena 24 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Temperatura od 38 stepeni izmerena je na Paliću, u Somboru, Banatskom Karlovcu, Novom