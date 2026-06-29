Vu se pokazao kao tvrd orah, ali Đoković ga je slomio

RTS pre 59 minuta
Vu se pokazao kao tvrd orah, ali Đoković ga je slomio

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pošto je u prvoj rundi pobedio Kineza Jibing Vua sa 3:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Novak Đoković se posle dosta muke i velike borbe plasirao u drugo kolo Vimbldona, pobedivši Kineza Jibinga Vua sa 3:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Sedmostruki šampion londonskog grend slema stigao je do trijumfa nakon prave bitke duge tri sata i deset minuta. Ipak, kada je bilo najvažnije, uspeo je da ostane smiren i savlada 102. tenisera sveta. A zapravo, počelo je tako da bolje nije moglo. Vu se nije snašao na Centralnom terenu na samom startu, pa je tako
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