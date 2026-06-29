Vu se pokazao kao tvrd orah, ali Đoković ga je slomio

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pošto je u prvoj rundi pobedio Kineza Jibing Vua sa 3:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Novak Đoković se posle dosta muke i velike borbe plasirao u drugo kolo Vimbldona, pobedivši Kineza Jibinga Vua sa 3:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Sedmostruki šampion londonskog grend slema stigao je do trijumfa nakon prave bitke duge tri sata i deset minuta. Ipak, kada je bilo najvažnije, uspeo je da ostane smiren i savlada 102. tenisera sveta. A zapravo, počelo je tako da bolje nije moglo. Vu se nije snašao na Centralnom terenu na samom startu, pa je tako