Vučić: Jednokratne uplate penzionerima i socijalno ugroženima, jeftiniji lekovi za sve koji primaju terapiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra, obuhvatiće više od tri miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje. Svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova, ova mera je vremenski ograničena na godinu dana, naveo je Vučić. Primaoci socijalne pomoći dobiće jednokratnu uplatu 25.000 dinara, primaoci dečjeg dodatka dobiće po detetu 25.000 dinara, primaoci boračkog dodatka dobiće

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića "Potpuno smo spremni za uvođenje vojnog roka, trajaće 75 dana" Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana. Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara koliko će tačno trajati služenje vojnog roka koje će biti uvedeno u martu i da li su naše kasarne logistički i infrastrukturno spremne da prime toliki broj vojnika u kratkom vremenskom periodu, rekao