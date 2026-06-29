Ministarstvo građevinarstva: Poslodavci i zaposleni da primenjuju propisane mere bezbednosti usled visokih temperatura

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Ministarstvo građevinarstva: Poslodavci i zaposleni da primenjuju propisane mere bezbednosti usled visokih temperatura

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) apelovalo je danas na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom.

Kako se navodi, u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, neophodno je sprovoditi sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom, koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naglašava se da ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje
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