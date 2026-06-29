Na snazi crveni meteo-alarm: Biće sunčano i veoma toplo

U Srbiji je na snazi crveni meteo-alarm. Danas će biti sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. U najvećem delu Srbije danas će biti vrlo visoka vrednost UV indeksa (8-10), izuzev Palića, Kikinde i Zrenjanina gde će biti visoka vrednost UV indeksa (6-7). Kada je indeks UV zračenja šest ili sedam, znači da je zračenje visoko i da je potrebno preduzeti mere zaštite. Kada je od osam do deset kaže se