Na snazi crveni meteo-alarm: Biće sunčano i veoma toplo

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Na snazi crveni meteo-alarm: Biće sunčano i veoma toplo
U Srbiji je na snazi crveni meteo-alarm. Danas će biti sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. U najvećem delu Srbije danas će biti vrlo visoka vrednost UV indeksa (8-10), izuzev Palića, Kikinde i Zrenjanina gde će biti visoka vrednost UV indeksa (6-7). Kada je indeks UV zračenja šest ili sedam, znači da je zračenje visoko i da je potrebno preduzeti mere zaštite. Kada je od osam do deset kaže se
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