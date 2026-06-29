Počeo upis učenika u srednje škole

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Počeo upis učenika u srednje škole

Do 2. jula u 15 sati traje upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola.

Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od osam do 15.00 sati. Gimnazija u Novom Pazaru već je popunila kapacitete. Upisana su sva odjeljenja, njih 11 sa 284 učenika -Potrebno je da roditelji i učenici dođu kod nas neposredno u školu i donesu dokumenta: diplome iz osnovne škole, dva obrasca plave boje, svjedočanstva za 6., 7. i 8. Razred, ljekarsko uvjerenje i
Otvori na rtvnp.rs

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