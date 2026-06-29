BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sastanak u Dohi o Iranu će možda biti važan, možda ne

RTV pre 28 minuta  |  RTS
BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sastanak u Dohi o Iranu će možda biti važan, možda ne

TEHERAN, TEL AVIV, VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će sastanak u Dohi o Iranu, koji treba da se održi sutra, i kojem će prisustvovati američki zvaničnici, "možda biti važan, a možda ne".

"Sastanak u Dohi ce možda biti važan, možda ne. Saznaćemo", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi CBS. Tramp je ranije danas saopštio da je "Iran zatražio sastanak" i da će se on sutra održati u Dohi. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je ranije danas da će se sutra u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, i da će delegaciju SAD predvoditi američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner. - Makron: Francuska i Oman će
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