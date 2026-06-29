Brazil u 90+5. minutu do pobede protiv Japana i plasmana u osminu finala SP

HJUSTON - Fudbaleri Brazila plasirali su se osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su večeras u Hjustonu u šesnaestini finala pobedili selekciju Japana rezultatom 2:1 (0:1).

Japan je poveo u 29. minutu, a u listu strelaca upisao se Kaišu Sano. Fudbaleri Brazila su do izjednačenja stigli golom Kazemira u 56. minutu. Pobedu fudbalerima Brazila i plasman u osminu finala SP doneo je Gabrijel Martineli u 90+5. minutu. Fudbaleri Brazila će 5. jula u osmini finala SP igrati protiv pobednika duela između Obale Slonovače i Norveške, koji je na programu sutra od 19 sati.