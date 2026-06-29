Na snazi crveni meteo-alarm; U 11 časova u Kikindi 36 stepeni, u Beogradu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu 35

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Na snazi crveni meteo-alarm; U 11 časova u Kikindi 36 stepeni, u Beogradu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu 35

NOVI SAD - U Srbiji je u 11 sati najtoplije u Kikindi gde je izmereno 36 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde su izmerena 23 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Beogradu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, dok je u Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Negotinu 34 stepena. Na Paliću, u Loznici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji temperatura je 33 stepena, a 32 stepena je u Velikom Gradištu, Kuršumliji i Kruševcu. Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine sedmice, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39
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