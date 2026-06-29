Najmanje 130 miliona Evropljana danas na udaru temperatura iznad 35 stepeni, u Slovačkoj izmeren 41 stepen

PARIZ - Najmanje 130 miliona ljudi širom Evrope danas će se suočiti sa temperaturama od 35 stepeni Celzijusa i višim, objavio je Gardijan.

Broj stanovnika pogođenih ekstremnim vrućinama znatno je veći nego sredinom prošle nedelje, kada je toplotni talas dostigao vrhunac u Velikoj Britaniji. Među zemljama koje beleže rekordno visoke temperature nalazi se i Češka, gde je tokom vikenda oboren veliki broj meteoroloških rekorda. Češki hidrometeorološki institut (CHMI) saopštio je da je polovina od 171 meteorološke stanice u nedelju zabeležila rekordne temperature za taj datum, dok je više od 95 odsto