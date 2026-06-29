Omladinci Srbije poraženi od Italije na startu Evropskog prvenstva u Velsu

BEOGRAD - Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je danas u Kernarfonu od selekcije Italije rezultatom 2:0 (1:0) u meču prvog kola grupe B na Evropskom prvenstvu (U19), koje se održava u Velsu.

Golove za Italiju postigli su Matija Liberali iz penala u 11. i Jamal Idrisu u 76. minutu. U drugom meču prvog kola grupe B od 21 čas će igrati Hrvatska i Ukrajina. Fudbaleri Srbije će u drugom kolu 2. jula u Bangoru od 19 časova igrati protiv Ukrajine.