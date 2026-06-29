Omladinci Srbije poraženi od Italije na startu Evropskog prvenstva u Velsu

RTV pre 58 minuta  |  RTS
Omladinci Srbije poraženi od Italije na startu Evropskog prvenstva u Velsu

BEOGRAD - Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je danas u Kernarfonu od selekcije Italije rezultatom 2:0 (1:0) u meču prvog kola grupe B na Evropskom prvenstvu (U19), koje se održava u Velsu.

Golove za Italiju postigli su Matija Liberali iz penala u 11. i Jamal Idrisu u 76. minutu. U drugom meču prvog kola grupe B od 21 čas će igrati Hrvatska i Ukrajina. Fudbaleri Srbije će u drugom kolu 2. jula u Bangoru od 19 časova igrati protiv Ukrajine.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srbija porazom počela Evropsko prvenstvo, Italija rutinski do tri boda

Srbija porazom počela Evropsko prvenstvo, Italija rutinski do tri boda

RTS pre 59 minuta
UŽIVO: Vodi Japan! Kaišu Sano!

UŽIVO: Vodi Japan! Kaišu Sano!

Sport klub pre 23 minuta
UŽIVO: Novak počinje 21. Vimbldon, pratite uz Viška i Govedaricu

UŽIVO: Novak počinje 21. Vimbldon, pratite uz Viška i Govedaricu

Sport klub pre 23 minuta
MUNDIJAL UŽIVO: Spremite se za još dva spektakularna meča

MUNDIJAL UŽIVO: Spremite se za još dva spektakularna meča

Sport klub pre 24 minuta
Brazil - Japan: Kakav šok za Selekao! Samuraji vode u Hjustonu!

Brazil - Japan: Kakav šok za Selekao! Samuraji vode u Hjustonu!

Kurir pre 24 minuta
Vimbldon UŽIVO: Srbi ispali, Teodora gubi i u drugom setu

Vimbldon UŽIVO: Srbi ispali, Teodora gubi i u drugom setu

Sport klub pre 23 minuta
Kecmanović stao na korak od senzacije: Siner preokrenuo na Vimbldonu i prošao dalje

Kecmanović stao na korak od senzacije: Siner preokrenuo na Vimbldonu i prošao dalje

Mondo pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoEvropsko prvenstvoHrvatskaUkrajinaItalijaAzerbejdžan

Sport, najnovije vesti »

Prva teniserka sveta je ipak preveliki zalogaj: Teodora Kostović poražena na grend slem debiju

Prva teniserka sveta je ipak preveliki zalogaj: Teodora Kostović poražena na grend slem debiju

Danas pre 19 minuta
Omladinci Srbije porazom započeli Evropsko prvenstvo u Velsu

Omladinci Srbije porazom započeli Evropsko prvenstvo u Velsu

Danas pre 34 minuta
Dajanina priča: Kako sam preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Dajanina priča: Kako sam preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

Danas pre 34 minuta
Omladinci Srbije porazom započeli Evropsko prvenstvo u Velsu

Omladinci Srbije porazom započeli Evropsko prvenstvo u Velsu

Danas pre 39 minuta
Miomir Kecmanović nije imao snage za veliko iznenađenje: Janik Siner uz dosta muke i nakon preokreta do drugog kola Vimbldona

Miomir Kecmanović nije imao snage za veliko iznenađenje: Janik Siner uz dosta muke i nakon preokreta do drugog kola Vimbldona

Danas pre 1 sat