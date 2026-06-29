Počinje Vimbldon - Đoković u novom pokušaju da dođe do 25. grend slem titule

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Počinje Vimbldon - Đoković u novom pokušaju da dođe do 25. grend slem titule

LONDON - Na terenima Ol Ingland kluba u Londonu danas počinje najstariji i najprestižniji turnir na svetu, Vimbldon, gde će srpski teniser Novak Đoković pokušati da osvoji 25. grend slem trofej.

Đoković će sutra od 18 časova na Centralnom terenu igrati protiv Kineza Jibing Vua u prvom kolu Vimbldona. Pobednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa boljim iz meča Stefanos Cicipas (Grčka) - Ugo Gaston (Francuska). Najbolji srpski teniser će po 21. put u karijeri učestvovati na grend slem turniru u Londonu. Đoković je sedam puta osvojio Vimbldon i to 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021. i 2022. godine. Srpski teniser je prošle sezone u polufinalu poražen od
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