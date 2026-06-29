UKRAJINSKA KRIZA: Rusija u UN: Spremni smo za diplomatiju, ali Zapad nas tera na vojni odgovor; Zelenski: Ukrajina će pravedno odgovoriti na napade na civile

RTV pre 1 sat  |  RTS,Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija u UN: Spremni smo za diplomatiju, ali Zapad nas tera na vojni odgovor; Zelenski: Ukrajina će pravedno…

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.627. dan. Moskva bi radije ostvarila ciljeve ''Specijalne vojne operacije'' u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je danas vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evstignjejeva.

"Naravno, bilo bi poželjnije da se ciljevi i zadaci Specijalne vojne operacije ostvare političko-diplomatskim sredstvima, ali se u ovom trenutku ne naziru realna rešenja koja bi uzimala u obzir legitimne interese Rusije", rekla je Evstignjejeva na sednici Saveta bezbednosti UN, povodom napada na autobus sa decom u Brjanskoj oblasti, prenosi Sputnjik. Ona je istakla da će, sve dok zapadne zemlje ne odustanu od namere da nanesu strateški poraz Rusiji i obuzdaju njen
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