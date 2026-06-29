UN: Moguće je da bude i do 10.000 poginulih u zemljotresima u Venecueli

KARAKAS - Koordinator humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija za Venecuelu Đanluka Rampolja del Tindaro saopštio je danas da se UN spremaju za mogućnost da broj poginulih u zemljotresima koji su nedavno pogodili Venecuelu bude i do 10.000.

On je, pozivajući se na poslednji zvanični podatak od 1.450 žrtava zemljotresa koji su se dogodili 24. juna, naveo da će brojka neizbežno i nažalost nastaviti da raste, prenosi Skaj njuz. Tindaro je dodao da UN rade sa pretpostavkom da će taj broj ići do 10.000 poginulih, ali je izrazio nadu da će "broj zapravo biti manji od toga". On je rekao da venecuelanska vlada predvodi veliku humanitarnu operaciju u zemlji. "Najmanje 2.500 objekata je pogođeno katastrofom, od