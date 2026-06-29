Crveni meteoalarm u većem dijelu Hrvatske: Temperature idu do 40

ZAGREB - U većini predjela Hrvatske danas će biti sunčano i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) koji upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskih valova u gotovo svim regijama.

Crvenu oznaku (vrlo velika opasnost od toplinskih valova) imaju osječka, zagrebačka, karlovačka, kninska, riječka, splitska i dubrovačka regija, dok narančastu oznaku (velika opasnost) ima gospićka regija. Najviša temperatura u 6 sati ujutro izmjerena je u Rijeci, 29 Celzijevih stupnjeva, stupanj manje izmjeren je u Splitu, a na Rabu je izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva. Već u 7 u Senju je bilo 32. DHMZ navodi da uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i