Veliki požar na Visu: Na terenu 70 vatrogasaca, stigla pomoć s kopna i kanaderi

KOMIŽA - Na otoku Visu u nedjelju kasno navečer, oko 22.30 sati, izbio je veliki požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, uz cestu za Podhumlje, izvijestila je stranica Vatrogasci 193.

Na teren odmah upućene sve raspoložive vatrogasne snage operativnog područja Vis. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža angažirao je devet vozila i 35 vatrogasaca, a DVD Vis šest vozila i također 35 vatrogasaca, pa je na požarištu ukupno 15 vozila i 70 vatrogasaca. Požar je i dalje aktivan, a njegovo gašenje otežavaju suha vegetacija i širenje vatre otvorenim prostorom. Iako tijekom noći nije bilo jačeg vjetra, požar se zbog