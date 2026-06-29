Novi DSS: Jednokratna pomoć penzionerima je priznanje da penzijski sistem nije dobar

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) ocenila je da mere jednokratne pomoći penzionerima, koje je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predstavljaju priznanje da sistem penzijsko-invalidskog osiguranja nije dobar i da ne funkcioniše.

Kako bi se ispravile „postojeće nepravde“ i suštinski unapredio materijalni status više stotina hiljada najstarijih građana, Novi DSS je u saopštenju predložio usvajanje više mera, među kojima je i ukidanje umanjenja penzija (tzv. penala) u slučaju prevremenog penzionisanja. „Postojeće doživotno umanjenje penzija do 20 odsto je duboko nepravedno, posebno prema ljudima koji su mladi počeli da rade i sa 60 godina ostvarili 40 godina radnog staža. Novi DSS pripremio