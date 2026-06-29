UŽIVO: Nemci jure preokret, Paragvajci se brane i čekaju kontre

Sport klub pre 24 sata  |  Autor: Milan Stojiljković
UŽIVO: Nemci jure preokret, Paragvajci se brane i čekaju kontre

Pratimo meč šesnaestine finala Svetskom prvenstva između Nemačke i Paragvaja.

Utakmica se igra na stadionu Džilet (stadion Boston) u Foksborou, u Masačusetsu. Počela je u 16.30 po lokalnom vremenu u Bostonu, odnosno u 22.30 (CET). Trenutni rezultat: Nemačka – Paragvaj 1:1 (0:1). Nemci su favoriti, u nokaut fazu ušli su kao pobednici Grupe E sa šest bodova, ali njihovo raspoloženje je pokvario neočekivani poraz u poslednjem trećem kolu od Ekvadora nakon preokreta (1:2). Paragvajci su se domogli šesnaestine finala kao jedna od najboljih
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Kinez konačno popustio, Đoković utišao „vuuukanje“!

Kinez konačno popustio, Đoković utišao „vuuukanje“!

Sport klub pre 1 sat
Dešan se priključio trikolorima: Selektor Francuske se vratio na Mundijal posle majčine smrti...

Dešan se priključio trikolorima: Selektor Francuske se vratio na Mundijal posle majčine smrti...

Kurir pre 1 sat
Vimbldon UŽIVO: Gledajte Viška i Govedaricu u odjavi prvog dana

Vimbldon UŽIVO: Gledajte Viška i Govedaricu u odjavi prvog dana

Sport klub pre 1 sat
Pregled prvog dana Vimbldona: Evo šta smo sve videli na travnatim terenima u Londonu...

Pregled prvog dana Vimbldona: Evo šta smo sve videli na travnatim terenima u Londonu...

Kurir pre 1 sat
Niko kao Novak Đoković: Preživeo pakao na Vimbldonu i plasirao se u drugo kolo

Niko kao Novak Đoković: Preživeo pakao na Vimbldonu i plasirao se u drugo kolo

Mondo pre 59 minuta
Raspored Mundijala (19. dan): Nemačka treba da opravda ulogu favorita, derbi duel u Montereju

Raspored Mundijala (19. dan): Nemačka treba da opravda ulogu favorita, derbi duel u Montereju

Danas pre 2 sata
Brazil u 90+5. minutu do pobede protiv Japana i plasmana u osminu finala SP

Brazil u 90+5. minutu do pobede protiv Japana i plasmana u osminu finala SP

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u NemačkojNemačkaBoston

Sport, najnovije vesti »

Miomir Kecmanović nije imao snage za veliko iznenađenje: Janik Siner uz dosta muke i nakon preokreta do drugog kola Vimbldona

Miomir Kecmanović nije imao snage za veliko iznenađenje: Janik Siner uz dosta muke i nakon preokreta do drugog kola Vimbldona

Danas pre 35 minuta
Prva teniserka sveta je ipak preveliki zalogaj: Teodora Kostović poražena na grend slem debiju

Prva teniserka sveta je ipak preveliki zalogaj: Teodora Kostović poražena na grend slem debiju

Danas pre 35 minuta
NBA detonacija! Trejdovan Dža Morant!

NBA detonacija! Trejdovan Dža Morant!

Kurir pre 25 minuta
Brazilci do osmine finala Mundijala golom u nadoknadi vremena

Brazilci do osmine finala Mundijala golom u nadoknadi vremena

Danas pre 35 minuta
Ozbiljan test već na samom startu: Đoković nakon velike borbe slomio otpor 102. tenisera sveta

Ozbiljan test već na samom startu: Đoković nakon velike borbe slomio otpor 102. tenisera sveta

Danas pre 35 minuta