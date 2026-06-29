UŽIVO: Nemci jure preokret, Paragvajci se brane i čekaju kontre

Pratimo meč šesnaestine finala Svetskom prvenstva između Nemačke i Paragvaja.

Utakmica se igra na stadionu Džilet (stadion Boston) u Foksborou, u Masačusetsu. Počela je u 16.30 po lokalnom vremenu u Bostonu, odnosno u 22.30 (CET). Trenutni rezultat: Nemačka – Paragvaj 1:1 (0:1). Nemci su favoriti, u nokaut fazu ušli su kao pobednici Grupe E sa šest bodova, ali njihovo raspoloženje je pokvario neočekivani poraz u poslednjem trećem kolu od Ekvadora nakon preokreta (1:2). Paragvajci su se domogli šesnaestine finala kao jedna od najboljih