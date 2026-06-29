Mozes Rajt potvrdio - Barsa dobila veliko pojačanje!

Sportske.net pre 6 sati  |  Sportske.net, Beta
Mozes Rajt potvrdio - Barsa dobila veliko pojačanje!

Doskorašnji košarkaš Žalgirisa Mozes Rajt saopštio je da će svoju karijeru nastaviti u Barseloni i tako potvrdio informacije koje su se već pojavile u medijima. "Crveno i belo, da, Barselona.

To će biti moj tim sledeće sezone", naveo je Rajt za Kosmot TV (Cosmote TV), preneo je danas portal Jurohups (Eurohoops). Rajt (27) je za Žalgiris u Evroligi prošle sezone u proseku beležio 13,2 poena i 6,5 skokova. Američki centar je u klub iz Kaunasa došao iz Olimpijakosa, dok je u karijeri igrao i u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) za ekipe Los Anđeles Klipersa i Dalasa.
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