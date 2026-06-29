Iran i Oman održali prvi sastanak zajedničkog odbora za Ormuski moreuz

Sputnik pre 1 sat
Iran i Oman održali prvi sastanak zajedničkog odbora za Ormuski moreuz

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je danas da su Iran i Oman održali prvi sastanak zajedničkog odbora posvećenog Ormuskom moreuzu u Maskatu.

On je na mreži X naveo da su dve strane razmenile mišljenja o suverenim pravima priobalnih država Persijskog zaliva, kao i o budućem upravljanju Ormuskim moreuzom, preneo je Rojters. Prema njegovim rečima, razgovori se odvijaju u okviru privremenog sporazuma koji su ovog meseca potpisali Teheran i Vašington. Pogledajte i:
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