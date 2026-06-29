Počela hapšenja zbog širenja lažnih vesti o navodnim incidentima na muzičkom festivalu u Beogradu

Počela su hapšenja osumnjičenih za širenje lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnim incidentima na festivalu "Mjuzik vik" (Music Week), koje su izazvale uznemirenje u javnosti, saznaje Tanjug.

Među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će, kako prenose, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti određeno zadržavanje u policijskom pritvoru do 48 sati. Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lica izbodena noževima na tom ferivalu počele su sinoć da se šire na društvenim mrežama, što je izazvalo strah i uznemirenje, mahom kod omladine koja je prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njihovih roditelja i prijatelja. Policija je nakon