Ministarstvo: Poslodavci i zaposleni da primenjuju mere bezbednosti za vreme vrućina

Stav.life pre 5 sati  |  Beta
Ministarstvo: Poslodavci i zaposleni da primenjuju mere bezbednosti za vreme vrućina

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apelovalo je danas na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da, usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu, dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom, piše Beta.

Navedeno je da u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, treba sprovoditi sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom, koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. „Ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih i dovesti do
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