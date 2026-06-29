Džejla Ramović i Jakov Jozinović u vezi, „GLEDALA SAM GA ZALJUBLJENO“: „Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili na probi“…

Nakon što je u javnost isplivao zajednički snimak na kom se strastveno ljube dok uživaju na jahti, konačno se saznalo da su pevačica Džejla Ramović i Jakov Jozinović u ljubavnoj vezi.

Ovaj novi estradni par oduševio je mnogobrojne fanove. Iako su uhvaćeni u romantičnom trenutku, povodom svoje veze se za medije još uvek nisu zvanično oglasili ni Džejla Ramović ni Jakov Jozinović. Poznato je samo da njih dvoje trenutno maksimalno uživaju na moru. jakov i dzejla su zajedno #caosvima pic.twitter.com/c2Pca6O23P — niki (@sinonimzaclout) June 28, 2026 Podsetimo, nedavno su Džejla i Jakov imali i zajednički nastup u Sava Centru, o kom se danima pričalo