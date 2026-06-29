AMSS savetuje vozače da čestim pauzama hlade vitalne sklopove vozila

Telegraf pre 57 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
AMSS savetuje vozače da čestim pauzama hlade vitalne sklopove vozila
Na početku još jedne radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima, navodi se u saopštenju AMSS. "Putovanje u najtoplijem delu dana kada se očekuje temperatura od oko 40 podeljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, a na auto-putevima i dodatno neprijatni jer
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