Najgori toplotni talas zabeležen u Evropi doneo velike probleme: "Bili smo upozoreni"

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Najgori toplotni talas zabeležen u Evropi doneo velike probleme: "Bili smo upozoreni"

Pogođena saobraćajna i elektroenergetska infrastruktura

U pojedinim delovima Evrope temperature su u nedelju dostigle 40 stepeni Celzijusa, dok su druga područja pogodile oluje, a rekordni toplotni talas preopteretio je zdravstvene sisteme i poremetio saobraćaj i proizvodnju električne energije širom Starog kontinenta. U Francuskoj je zabeleženo hiljadu dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama, saopštio je francuski Zavod za javno zdravlje Santé Publique. Najviše su stradale starije osobe, navodi se u
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