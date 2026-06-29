Po sistemu toplo-hladno, SAD i Iran dogovorili obustavu napada i sastanak ove nedelje, tvrdi američki zvaničnik

SAD i Iran su se dogovorili da obustave međusobne napade, rekao je visoki američki zvaničnik, dok dve strane planiraju da se u utorak sastanu u glavnom gradu Katara kako bi rešile spor oko Ormuskog moreuza, javlja Axios.

Primirje je staro svega 11 dana i već je na klimavim nogama zbog novih napada obe strane i pretnje predsednika Donalda Trampa da će ponovo pokrenuti rat i "završiti posao". Novi sukobi izazvani su različitim tumačenjima Memoranduma o razumevanju (MoU) kojim je trebalo da bude okončan rat, posebno delova koji se odnose na Ormuski moreuz. "Odlučili smo da zaustavimo sve kinetičke aktivnosti", rekao je visoki američki zvaničnik za Axios, koristeći vojni izraz za