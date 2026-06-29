U ova 2 grada izmereno 40°C: Hladni front juri ka Srbiji, evo kada temperatura pada za 15 stepeni

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs
U ova 2 grada izmereno 40°C: Hladni front juri ka Srbiji, evo kada temperatura pada za 15 stepeni
Današnji dan najtopliji je od početka godine. Najvrelije je bilo u Vojvodini u u Pomoravlju, a temperaturaje u Kikindi i u Ćupriji dostigla 40°C. U Beogradu je danas mereno čak 39 stepeni. Vrelo je bilo i na planinama, na Zlatiboru čak 32, u Sjenici 31, na Kopaoniku 25 stepeni. Vrelo je i ove večeri. Temperatura u Kikindi iznosi 31, u Beogradu 30 stepeni, Zlatibor meri 25, Sjenica 20, jedino Kopaonik niže od 20 i to 19 stepeni. U Beogradu i u delovima Vojvodine
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