Horor U nemačkoj: Nemac turskog porekla osumnjičen da je počinio šestrostruko ubistvo u Štadeu

NEMAC (45) turskog porekla, koji je osumnjičen da je u pucnjavi u centru grada Štadea, u nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, danas ubio šest osoba, najverovatnije je zločin izrvršio zbog spora oko starateljstva, saopštila je nemačka policija.

Foto: Tanjug/NWM-TV via AP Kako je saopšteno, muškarac koji je osumnjičen da je počinio ubistva u zgradi doma za brigu o mladima, bio je umešan u spor oko starateljstva, a njegovo dete i majka deteta živeli su u objektu u Štadeu, prenosi Tagešau. Policija je saopštila da su u napadu ubijene četiri žene i dva muškarca, koji su radili u omladinskom centru. Foto: Tanjug/AP/dpa-Ulrich Perrey U saopštenju se navodi da je osumnjičeni za ubistvo iz oblasti Hanovera i da