Pezeškijan obradovao naciju: Iranu će ovo ipak biti vraćeno

Večernje novosti pre 1 sat
Pezeškijan obradovao naciju: Iranu će ovo ipak biti vraćeno

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da će, u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama, Iranu biti vraćeno šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koja se nalaze u Kataru, kao i da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Tokom posete svetom gradu Komu, Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama "značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda". "Prema utvrđenom planu, šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara naših zamrznutih sredstava u Kataru biće oslobođeno i vraćeno u zemlju. Naši napori će biti nastavljeni kako bismo povratili i preostala zamrznuta iranska sredstva", rekao je
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