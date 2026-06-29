U ponedeljak počeo upis u srednje škole, trajaće do 2. jula

Vranje news pre 3 sata  |  Vranjenews
U ponedeljak počeo upis u srednje škole, trajaće do 2. jula

Vranje - Elektronski upis učenika u srednje škole, preko portala Moja srednja škola, počeo je u ponedeljak 29. juna od 8 časova i trajaće do četvrtka 2. jula u 15 časova.

Istovremeno, u ponedeljak su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, pa budući srednjoškolci već mogu da provere u koju su školu raspoređeni. Upis je moguće obaviti u potpunosti elektronski, preko državnog portala Moja srednja škola, bez odlaska u školu i prikupljanja dokumentacije. Učenici koji to žele mogu da se upišu i neposredno, u školi u koju su raspoređeni (osim u muzičkim i baletskim školama), 1. i 2. jula
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