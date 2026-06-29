Srbiju očekuje vreli dan: Temperatura do 39 stepeni, na snazi crveni meteo-alarm

Vreme pre 2 sata
Srbiju očekuje vreli dan: Temperatura do 39 stepeni, na snazi crveni meteo-alarm

U Srbiji će biti sunčano i izuzetno toplo, uz temperature koje će dostići i 39 stepeni. Zbog ekstremne vrućine na gotovo celoj teritoriji zemlje na snazi je crveni meteo-alarm, dok meteorolozi najavljuju osveženje u drugoj polovini sedmice

Visoke temperature i danas će biti širom Srbije. Meteorolozi upozoravaju da će danas preovladavati sunčano vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće između 16 i 25 stepeni, dok će se tokom dana živa u termometru penjati od 36 do čak 39 stepeni. Zbog ekstremno visokih temperatura, na gotovo celoj teritoriji Srbije na snazi je crveni meteo-alarm. Slični vremenski uslovi očekuju se i u Beogradu, gde će biti pretežno vedro i veoma
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