BMW ne krije simpatije na temu oživljavanja kultnog M1

Auto blog pre 1 sat  |  Index.hr / Motor1.com
BMW ne krije simpatije na temu oživljavanja kultnog M1

"Zaljubljen sam u originalni M1, ali voleo bih da napravitm novi", rekao je Frank van Meel, šef odeljenja BMW M, u razgovoru za BMWBlog.

Slične stavove je za istu publikaciju izneo i Oliver Heilmer, vođa dizajna u odeljenju M. Iako BMW nikada nije proizveo direktnog naslednika modela M1, kompanija je to razmatrala u nekoliko navrata. Najbliže realizaciji došli su s konceptom Vision M Next iz 2019. godine. Prema autoru i poznavaocu istorije BMW-a Steveu Saxtyju, radilo se o hibridnom superautomobilu s četvorocilindričnim motorom i 600 konjskih snaga koji je bio "95 posto završen". Proizvođač je
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