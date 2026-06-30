BMW ne krije simpatije na temu oživljavanja kultnog M1

"Zaljubljen sam u originalni M1, ali voleo bih da napravitm novi", rekao je Frank van Meel, šef odeljenja BMW M, u razgovoru za BMWBlog.

Slične stavove je za istu publikaciju izneo i Oliver Heilmer, vođa dizajna u odeljenju M. Iako BMW nikada nije proizveo direktnog naslednika modela M1, kompanija je to razmatrala u nekoliko navrata. Najbliže realizaciji došli su s konceptom Vision M Next iz 2019. godine. Prema autoru i poznavaocu istorije BMW-a Steveu Saxtyju, radilo se o hibridnom superautomobilu s četvorocilindričnim motorom i 600 konjskih snaga koji je bio "95 posto završen". Proizvođač je