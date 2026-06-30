Mali o ekonomskim merama: "Nije to mali novac, ali ne ugrožavamo stabilnost svojih finansija"

B92 pre 4 sati
Mali o ekonomskim merama: "Nije to mali novac, ali ne ugrožavamo stabilnost svojih finansija"

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o najavljenim merama države za pomoć najugroženijim slojevima stanovništva.

"Ni na koji način ne ugrožavamo stabilnost svojih finansija. Imamo skoro 5 milijardi evra na računu. Isplaćujemo to i nećemo to osetiti", rekao je Mali govoreći na Pinku o ekonomskim merama za podršku najugroženijim slojevima stanovništva koje je juče predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Dakle imamo novčanu pomoć ali i uštede koje doprinose poboljšanju životnog standarda", istakao je on. "Mere koje će trajati najmanje godinu dana, skoro svi lekovi na
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