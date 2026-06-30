Ni čudo ne pomaže - Paragvaj nokautirao Nemačku!

B92 pre 1 sat
Ni čudo ne pomaže - Paragvaj nokautirao Nemačku!

Fudbaleri Paragvaja napravili su najveće iznenađenje u dosadašnjem toku Mundijala i izbacili četvorostrukog prvaka sveta, Nemačku.

Paragvaj je Nemačku izbacio posle penala, nakon 1:1 u regularnom delu i 4:3 u penal seriji u kojoj smo videli dva promašaja sa jedne i čak tri sa druge strane. Nemci su time treći Mundijal zaredom doživeli debakl, pošto su na prethodna dva ispali u grupi, a sada u šesnaestini finala. Ovo je ujedno i prvi put ikada da "panceri" ispadaju posle penala na SP. S druge strane, Paragvaj je plasmanom u osminu finala, gde će igrati sa Francuskom ili Švedskom, ostvario
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