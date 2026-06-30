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Razorni zemljotresi u Venecueli: Najmanje 1.700 mrtvih, priče o čudesnim preživljavanjima

Dva jaka potresa jačine iznad sedam stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u manje od minut. UN procenjuje da je 50.000 nestalih. Čitave zgrade srušene, spasioci još tragaju za preživelima.

BBC News pre 26 minuta
Dečak na nosilima, sa maskom na licu, oko njega spasioci
Reuters
Dečak izvučen ispod ruševina u nedelju u Venecueli

Najmanje 1.700 ljudi je poginulo, a više od 5.000 je povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, najnoviji su podaci zvaničnika.

Desetine hiljada se vode kao nestali, dok međunarodni spasilački timovi tragaju za preživelima pod ruševinama.

Šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija Tom Flečer rekao je za agenciju Frans pres da se više od 50.000 ljudi vodi kao nestalo.

Spasioce „pokreće iz minute u minutu, iz sata u sat, zvuk preživelih ispod ruševina".

„Najgore je kada ti glasovi utihnu“, rekao je.

Iz dana u dan se pojavljuju priče o čudesnim preživljavanjima.

U nedelju, 28. juna, spasioci iz ruševina izvukli dva jedanaestogodišnja dečaka u dva odvojena mesta.

Potom je spasena i majka sa bebom.

Pogledajte: 'Moja beba mi je dala motiv da preživim u ruševinama zemljotresa'

Stanovnici i porodice očajnički traže voljene u ruševinama voljene.

Pažljivo osluškuju bilo kakav zvuk koji bi mogao da ukaže na to da je neko živ zarobljen ispod betonskih i metalnih žica.

Nekim golim rukama i lopatama ljudi pokušavaju da rasklone ruševine, dok dron skenira teren iznad njihovih glava.

„Još verujem da je moj sin živ“, kaže Andreina, koja je jutro posle zemljotresa čula dečji glas ispod ruševina.

„Verujem da je to moj sin. I znam da će moj sin ovo prebroditi.“

Andreinin dvogodišnji sin bio je u stanu sa ocem i njegovim roditeljima, kada su zemljotresi pogodili Venecuelu.

zemljotres u venecueli
MAURICIO TORRES/EPA/Shutterstock

U manje od 60 sekundi, dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa 23. juna kasno popodne po lokalnom vremenu.

Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa.

Drugi zemljotres bio je jedan od najjačih koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju poslednjih sto godina.

Američki geološki zavod procenjuje da bi broj žrtava mogao da bude u hiljadama, pošto su se zemljotresi dogodili na nacionalni praznik u Venecueli, što znači da je više ljudi bilo kod kuće nego tokom uobičajenog radnog dana.

Pogledajte trenutak spašavanja mame i bebe

Koliko dugo neko može da preživi pod ruševinama?

Stručnjaci kažu da je 48 do 72 sata posle katastrofe ključno za spasavanje života ljudi zarobljenih u ruševinama.

Ali, u zavisnosti od uslova, mnogi bi mogli da prežive danima ili čak nedeljama duže.

U studiji Univerziteta Džordž Vašington zaključeno je da su „preživeli mnogi koji su više od 48 sati bili zarobljeni pod ruševinama, a nekolicina je uspela da izdrži između 13 i 14 dana pre nego što su spaseni“.

Posle zemljotresa na Haitiju 2010. godine, u kojem je bilo najmanje 200.000 mrtvih, muškarac je spašen posle 12 dana ispod ruševina prodavnice.

U maju 2013. godine, žena je izvučena živa iz ruševina 17 dana pošto se urušila fabrika u Bangladešu.

Pogledajte video: Iz ruševina u Venecueli izvučena žena

Prema rečima Reja Greja, koji je tri decenije učestvovao u spasavanjima sa britanskom nevladinom organizacijom Međunarodni spasilački korpus, mogu da postoje otvori između betonskih ploča koji daju šanse da neko preživi i posle nekoliko dana.

Ključno je, kaže, i da zatrpani ljudi imaju dovoljno kiseonika i vode.

U nekim akcijama spasavanja, kaže Grej, vatrogasci prskaju vodom po ruševinama u nadi da će kapi dopreti do zatrpanih ljudi.

Pogledajte snimke iz vazduha i razmere katastrofe

Oba zemljotresa su bila plitka - prvi je imao epicentar 20,3 kilometra ispod površine, a drugi na dubini od 10 kilometara, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Reč je o retkoj pojavi poznatoj kao „seizmički dublet", odnosno dvostruki zemljotres, objašnjavaju američki stručnjaci za geologiju.

Posle ova dva zemljotresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih potresa.

Bio je ovo jedan od najgorih zemljotresa u istoriji Venecuele.

Poslednji ovako razoran zemljotres zabeležen je 1967. godine, kada je poginulo 200 ljudi, a mnoge zgrade su se tada urušile.

Mnogi putevi su oštećeni, neki poptuno neprhodni u La Gvairi, a štetu je pretpreo i međunarodni aerodrom u Karakasu.

zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
Ljudi očajnički pokušavaju da izvuku preživele ispod ruševina
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno

Skoro šest miliona ljudi pogođeno zemljotresom

Oko 6,76 miliona ljudi možda je pogođeno zemljotresima u Venecueli, rekla je Zoi Brenan, portparolka Agencije Ujedinjenih nacija (UN) za migracije.

U taj broj je uključeno i dva miliona ljudi koji žive u Karakasu.

Vlasti su objavile da je broj srušenih zgrada porastao sa 250 na 774.

U La Gvairi, regionu najviše ugroženog zemljotresom, pogođeno je više od 70.000 porodica, saopštio je zvaničnik Diosdado Kabeljo.

Više setotina zgrada se tamo potpuno srušilo, dodao je, što se poklapa sa brojkom koju je ranije objavila agencija Ujedinjenih nacija.

„Posledice su razarajuće“, rekao je Kabeljo i obećao da će država svima pomoći.

Gradovi Karabaljeda i Katija La Mar su najviše pogođeni, prema rečima regionalnog ministra.

Pogledajte snimak iz Venecuele

uništen hotel u La Gvairi
BBC
U La Gvairi, jednom od najteže pogođenih područja u Venecueli, uništen je i hotel

Gde i kada su se dogodili potresi?

zemljotres u venecueli
BBC

Oba zemljotresa su potresla glavni grad Karakas, u kojem živi oko pet miliona ljudi, oko 18:04 sati po lokalnom vremenu 23. juna.

Prvi je bio magnitude 7,2 stepena Rihterove skale i pogodio je državu Jarakuj zapadno od Karakasa na dubini od 22 kilometra, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Trideset devet sekundi kasnije, jači zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u blizini Karakasa, na dubini od oko 10 kilometara.

zemljotres u venecueli, epicentri zemljotresa u venecueli
BBC

Iako su epicentri oba zemljotresa bili van Karakasa, snažni potresi su se osetili širom grada, uzrokujući ljuljanje zgrada, a neke su potpuno uništene.

Zemljotresi su uglavnom pogodili severnu obalu Venecuele.

Ta područja su posebno ranjiva, napomenuo je Američki geološki zavod.

Navodi se da su mnoge zgrade napravljene od armirane cigle i ćerpiča, a silina potresa znači i veliku verovatnoću uništenja zgrada i smrtnih slučajeva.

Koliko su potresi bili jaki svedoči i podatak da su se osetili čak do kolumbijske prestonice Bogote, udaljene više od 1.000 kilometara.

kako se mere zemljotresi
BBC

Venecuela je u seizmički aktivnoj zoni gde se susreću dve tektonske ploče, Karipska i Južnoamerička.

Prema Američkom geološkom zavodu, drugi i snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se rasedi, odnosno pukotine između ploča, pomerali horizontalno.

Zemljotres nastaje kada se ovo kretanje dogodi naglo.

tektonske ploče
BBC

Pogledajte fotografije iz Venecuele

zemljotres u venecueli, žena drži u naručju dete povređeno u zemljotresu
REUTERS/Maxwell Briceno
Mnogi su i dalje u šoku od razornog zemljotresa - žena drži u naručju povređeno dete
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
Potraga za preživelima zatrpanih ispod ruševina zgrada
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
Ovako izgleda jedan od puteva u La Gvairi
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
Mnogi su ostali bez krova nad glavom ili se plaše da se vrate u oštećene zgrade
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
Zemljotres u Venecueli
REUTERS/Fausto Torrealba
zemljotres u venecueli
Getty Images
zemljotres u venecueli
Wilmer Azuaje/via REUTERS
Ovako je bilo na međunarodnom aerodromu 'Simon Bolivar' Karakasu u trenutku zemljotresa
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u venecueli
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
zemljotres u venecueli
Getty Images
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
Ronald Peña R/EPA/Shutterstock
Žena u očajanju gleda u ruševine
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
zemljotres u venecueli
RAYNER PENA/EPA/Shutterstock
Mnogi su istrčali iz domova i noć proveli na ulici
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
Ljudi ukazuju pomoć ženi onesvešćenoj od šoka zbog zemljotresa
zemljotres u venecueli
RONALD PENA R/EPA/Shutterstock
zemljotres u Veneuceli
REUTERS/Juan Carlos Hernandez
Žena grli mačku nakon što su uspeli da izbegnu od zemljotresa

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(BBC News, 06.30.2026)

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